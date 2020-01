Congrestoerisme in de lift: een derde meer aanvragen Wannes Vansina

24 januari 2020

13u43 0 Mechelen Het congrestoerisme in Mechelen zit in de lift. Meer en meer bedrijven en organisaties weten de weg naar de Dijlestad te vinden om er meetings, teambuildings of congressen te organiseren.

Meet in Mechelen kreeg vorig jaar bijna een derde meer MICE-aanvragen in vergelijking met 2018. Het congresbureau opende in totaal 268 dossiers, waarvan ruim de helft ook effectief werd omgezet in een boeking. De aanvragen kwamen hoofdzakelijk uit België (91%). “De voorbije jaren was er telkens een lichte groei, maar deze stijging van 31% is uitzonderlijk. Dat hebben we te danken aan de vele enthousiaste partners en ambassadeurs op het veld”, aldus toerismeschepen Björn Siffer.