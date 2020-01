Commissie buigt zich over zebrapad ter hoogte van LIDL Wannes Vansina

De stad Mechelen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om een extra oversteekplaats in te richten in de Leuvensesteenweg ter hoogte van de winkel LIDL. Ze kreeg toelating om een dossier op te maken voor de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid voor advies. Bij gunstig antwoord zal AWV de oversteek realiseren. Onder meer sp.a was vragende partij voor een veilige oversteekplaats tussen de supermarkt en de bushalte. “Het zou goed zijn mocht de stad op een structurele manier nagaan of alle aantrekkingspolen, zoals supermarkten, scholen en crèches, vlot en veilig te bereiken zijn met het openbaar vervoer”, aldus Thijs Verbeurgt.