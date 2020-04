Combi’s Mechelen-Willebroek uitgerust met ‘coronabags’: “We proberen de risico’s van spuwincidenten

te beperken” Tim Van Der Zeypen

02 april 2020

18u00 0 Mechelen De combi’s van de politiezone Mechelen-Willebroek zijn sinds begin deze week uitgerust met een ‘coronabag’. Elke zak bevat naast mondmaskers ook handschoenen, beschermkledij en vuilzakken. “Deze attributen moeten de agenten beschermen bij confrontaties met verbaal geweld of agressie”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld).

Woensdag werd de politiezone nog geconfronteerd met een spuw- en hoestincident. Bij het verbaliseren van een negentienjarige jongeman, werd er naast gespuwd ook nog opzettelijk gehoest in de richting van politie-inspecteurs. “De beslissing om de politievoertuigen te voorzien van deze kit bleek dus juist én nodig te zijn”, aldus Vandersmissen. “Met de attributen in de kit proberen we enerzijds de risico’s verbonden aan spuw- en hoestincidenten zoals dat van woensdag maximaal te beperken en anderzijds onze politiemensen de kans te geven om zich te beschermen.”

Agenten zijn tevreden met de ‘coronabag', al wordt er bij de korpsleiding gehoopt dat deze kledij zo weinig mogelijk tevoorschijn moet worden gehaald.

Aangehouden tiener

De tiener die woensdagavond naar de politie spuwde en hoestte, werd vanmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter en opgesloten in de gevangenis. Eerder liet het parket al weten dat het niet lacht met dergelijke incidenten en het steeds opnieuw streng zal optreden. “Ik ben natuurlijk blij met de snelle en kordate beslissing van het parket. Zulk gedrag is altijd, maar in deze coronatijden meer dan ooit, totaal onaanvaardbaar”, besluit de Mechelse burgemeester. Naast de ‘coronabags’ voorziet de politie - rekening houdend met de richtlijn van de Task Force GPI - ook nog individuele mondmaskers. Deze kunnen gebruikt worden bij de controle van een persoon waarbij de social distancing niet kan worden gerespecteerd.