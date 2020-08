Colomaburg volgende week vrijdag opnieuw open voor alle verkeer Wannes Vansina

21 augustus 2020

11u32 14 Mechelen Goed nieuws voor de vele gebruikers van de Mechelse Colomabrug. De Vlaamse Waterweg is deze week met de definitieve herstellingswerken gestart, wat betekent dat de brug volgende week vrijdag om 18 uur weer open kan voor alle verkeer.

Net op tijd dus voor de start van het schooljaar. Het is wel nog even op de tanden bijten: tot dan zal de brug op verschillende ogenblikken niet toegankelijk zijn, ook niet voor fietsers en voetgangers. Eerder was er sprake van dat de brug pas hersteld zou zijn eind oktober, maar het kan nu dus toch sneller. De basculebrug over het Kanaal Leuven-Dijle is sinds begin vorige maand afgesloten voor gemotoriseerd verkeer nadat bij een inspectie een scheur werd aangetroffen in de vijftig jaar oude staalstructuur.