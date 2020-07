Colomabrug weer open voor voetgangers en fietsers, voor auto’s nog lang niet Wannes Vansina

03 juli 2020

18u21 0 Mechelen De Colomabrug in Mechelen is sinds vrijdag omstreeks 15 uur weer open voor voetgangers en fietsers. Automobilisten moeten nog veel geduld oefenen: De Vlaamse Waterweg mikt op eind oktober.

Woensdag ging de Colomabrug dicht voor alle gebruikers nadat bij een inspectie een belangrijke scheur was aangetroffen in een van de twee stalen hoofdliggers van de constructie over het Kanaal Leuven-Dijle.

“Intussen heeft een team van experten de toestand van de brug verder onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat waarschijnlijk een combinatie van factoren tot de scheur heeft geleid. De belangrijkste oorzaak is een lokale vermoeiing van de vijftigjaar oude staalstructuur van de brug”, meldt de Vlaamse Waterweg. De brug dateert uit 1969.

Noodherstelling

Een gespecialiseerde aannemer voerde vrijdag een noodherstelling uit om de scheur te stabiliseren. De brug kan nu zonder verdere schade geopend en gesloten worden voor de scheepvaart. Bovendien kunnen voetgangers en fietsers de brug weer gebruiken.

Zwaarder verkeer moet wachten tot de schade definitief is hersteld. “De Vlaamse Waterweg nv zal, gezien de complexiteit van de schade, een studiebureau aanstellen om een definitief herstelplan uit te werken. De resultaten van de studie worden eind augustus verwacht, waarna zo snel als mogelijk overgegaan zal worden tot definitieve herstelling. We streven ernaar de brug eind oktober weer beschikbaar te hebben voor het wegverkeer.”