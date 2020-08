Colomabrug dinsdag en woensdag dicht voor inspectie Wannes Vansina

03 augustus 2020

De Colomabrug in Mechelen is morgen dinsdag en woensdag ook een tijdlang gesloten voor voetgangers en fietsers. De Vlaamse Waterweg voert inspecties uit om de verdere herstelling van de brug te bepalen. Dat moet deels gebeuren als de brug open staat. “Het is moeilijk om nu al exact te bepalen wanneer en voor hoe lang de brug naar boven zal staan. Om frustraties voor een gesloten brug te voorkomen, kunnen fietsers en voetgangers hier dus maar beter op anticiperen en bij voorbaat een andere weg kiezen”, raadt schepen van Openbare Werken Patrick Princen aan. Het is nog onduidelijk wanneer de brug weer open kan voor alle verkeer. De Colomabrug is sinds begin vorige maand gesloten nadat een beschadiging aan de draagstructuur werd vastgesteld.