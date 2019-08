Coloma viert 90-jarige priester Paul Van Steen. “Hij is als een grootvader die altijd klaar staat” Wannes Vansina

15 augustus 2019

14u50 0 Mechelen “Hip hip hoera jij held van Coloma.” Het werd donderdag gezongen tijdens de eucharistieviering in de Sint-Jozef-Colomakerk voor Paul Van Steen. Omwille van zijn verjaardag, maar toch vooral om de 90-jarige priester op rust te bedanken. “Hij is als een grootvader die altijd klaar staat”, zegt de parochieploeg.

Paul Van Steen werd in 1971 aangesteld als pastoor van de Sint-Jozef-Colomaparochie. 25 jaar later ging hij met pensioen, maar dat was geen afscheid. Nog altijd gaat hij elke eerste zondag van de maand de viering voor en ook in Pius X is hij nog actief. Tijdens de viering donderdag werd hij verrast door de parochianen, die vrij massaal – ze waren met zo’n 200 – hun zielenhoeder kwamen bedanken.

De priester uit Hofstade kreeg een fotoboek cadeau waarin parochianen herinneringen en wensen hadden genoteerd en er werd een lied van de hand van muzikant Pieter Jansen en zijn vrouw gezongen. “Negentig jaren geen moeite sparen. Onvermoeibaar gedreven zijn. Oude verhalen blijven hertalen. Inspirator voor groot en klein. Zingen en preken, schilderen, spreken. Enthousiasmeren zonder beleren. Die weg ben hij gegaan. Paul al zo lang”, klonk het.

Visionair

Volgens Lutgard De Borger van de parochieploeg is het de verdienste van Van Steen dat Coloma een van de levendigste parochiegemeenschappen van Mechelen heeft, ondanks de jarenlange sluiting van de kerk. “Officieel is hij priester op rust, maar voor ons bleef hij trouw op post. Hij is als een grootvaderfiguur die we voor alles en nog wat mogen aanspreken.”

Volgens haar collega Patrick Elshout is hij ook een visionair. “Nog voor de kerken begonnen leeg te lopen, begon hij de mensen te leren hoe samen te vieren zodat wij de boodschap van Jezus op onze beurt kunnen doorgeven. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Coloma telt een rijk netwerk dat zich inzet voor onder meer kansarme en Broederlijk Delen.”

“Als een broer”

Gaat Paul Van Steen in Coloma de viering voor, dan is de kans groot dat de bekende orkestleider Marcel Sterckx het orgel bespeelt. “Dinsdag voor de viering komt hij altijd tot bij mij en dan babbelen we vijf minuten over het programma van de viering. De resterende tijd van dat uur en een kwartier hebben we het over alles, maar dan ook alles. Ik heb dankzij Paul een wereld zien opengaan. Hij is een geweldig man met een enorme wijsheid. Hij is een beetje als een broer voor mij.”

“Vooruit kijken”

De priester op rust zelf, die de verjaardag in alle rust dacht te laten passeren, blijft er bescheiden bij. “Ik heb een band met veel mensen. Het zijn, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, mijn kinderen. Veel van heb ik van kleinsaf gekend, heb ik zien opgroeien. In allerlei verbanden heb ik ermee samengewerkt.” Hij wil dat blijven doen. “Zolang ik het kan. Ik heb heel veel geluk dat mijn geest, mijn mobiliteit en mijn stem nog goed zijn.”

Van Steen stond altijd bekend als een vooruitstrevend iemand die wel eens een afwijkende mening van Rome durfde te verkondigen. “De officiële kerk kijkt achteruit, ik wil vooruit kijken.”