Coloma neemt drukkerij Paskruis over: “30 jaar van fantastische hobby genoten” Wannes Vansina

20 augustus 2020

11u54 0 Mechelen De Mechelse drukkerij Coloma heeft Paskruis in Sint-Katelijne-Waver overgenomen. Marcel Verhoeven ging met pensioen en zocht een familiale overnemer.

Verhoeven richtte Paskruis dertig jaar geleden op, maar was al veel langer gefascineerd nadat hij als kind een grote drukpers in werking zag. “Ik bleef via mijn baan in het onderwijs in contact met de drukkerswereld tot een vriend me een oude Victoria-handdegel en enkele letterkasten aanbood. Na twee jaar avondstudie was ik voorgoed verknocht. Dochter Kristel ging grafische technieken aan de TSM Mechelen studeren en vanaf dan was de trein Drukkerij Paskruis vertrokken”, blikt hij terug.

Nu hij met pensioen gaat, zocht hij een overnemer. “Ik heb 30 jaar van deze fantastische hobby genoten. Drukker is een geweldig mooi beroep”, weet Verhoeven. Bij Drukkerij Coloma vond hij dezelfde passie voor het beroep. Coloma is net als Paskruis een familiebedrijf. De drukinkt stroomt er al drie generaties door de aderen.

De vestiging van Paskruis blijft niet bestaan. “Maar de klanten mogen van ons dezelfde persoonlijke service verwachten als van Marcel”, belooft Steven Verlinden van Drukkerij Coloma. “Drukkerij Coloma is sinds de jaren 50 uitgegroeid tot een bloeiende onderneming met een twintigtal medewerkers. De schaalvergroting levert de klanten van Drukkerij Paskruis méér mogelijkheden op, zoals drukwerk in zeer grote oplagen of met bijzondere afwerkingen.”

Paskruis is, na Vivijs, de tweede drukkerij uit Sint-Katelijne-Waver die toetreedt tot de Coloma Groep.