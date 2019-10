College start project met olympische allures Wannes Vansina

10 oktober 2019

Het Sint-Romboutscollege in Mechelen heeft donderdag het startschot gegeven van Colympia, een project met Olympische allures dat maar om de vier jaar wordt georganiseerd. Verdeeld in meer dan dertig ploegen zullen de leerlingen elkaar bekampen in allerlei disciplines. Sport uiteraard, maar ook raadseltjes en dictee komen aan bod. Elke ploeg is samengesteld uit scholieren van verschillende leeftijden. Leerlingen van 5 en 6 en leerkrachten coachen. Teamspirit en fair play staan voorop en deelnemen is belangrijker dan winnen. “We hopen met dit evenement niet alleen de sportieve kanten van onze leerlingen naar boven te halen, maar ook voor een extra bruisend college te zorgen”, zegt drijvende kracht en LO-leerkracht Paul Merckx. Het is de vijfde keer dat het college Colympia organiseert. De eerste keer was in 2004 naar aanleiding van de Olympische Speel in Athene.