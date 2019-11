Cocaïnedealer hoopt op werkstraf. “Respect ouders verliezen is al zware straf” Wannes Vansina

13 november 2019



18 maanden en 8.000 euro boete. Dat is wat de aanklager woensdag vorderde tegen een jonge drugsdealer uit Mechelen. De jongeman werd bij een politiecontrole op straat in Mechelen aangetroffen met verschillende gsm’s en 1.114 euro op zak. Bij een daaropvolgende huiszoeking in de ouderlijke woonst werd op de kamer van de verdachte vervolgens 85 gram cocaïne en heel dat drugsverpakkingsmateriaal gevonden, alsook een geldsom van 1.350 euro. “Beklaagde moet op redelijk grote schaal hebben gedeald”, oordeelde het openbaar ministerie. Het vroeg ook de verbeurdverklaring van de geldsommen en de gebruikte wagen, eigendom van de vader. De feiten werden niet betwist. Volgens de verdediging maakte haar cliënt een verkeerde keuze toen hij ten gevolge van verschillende verkeersboetes en het perte-totale rijden van zijn nieuwe wagen financieel in de problemen kwam. “Hij zag hoe andere op korte tijd gemakkelijk geld verdienden.” Ze vroeg een werkstraf. “Hij is het respect van zijn ouders verloren en dat is misschien wel de zwaarste straf.”