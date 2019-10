Claude en Mariette vieren 65ste huwelijksverjaardag Els Dalemans

13 oktober 2019

Claude Deboosere (89) en Mariette Rampelbergh (87) uit Mechelen vierden zondag hun 65ste huwelijksverjaardag met een feest voor familie en vrienden. Deboosere stond maar liefst 43 jaar als leraar voor de klas in het Scheppersintituut in Mechelen. Hij gaf er Nederlands en geschiedenis. Bovendien was Deboosere van 1967 tot 1990 voorzitter van ‘Jeugd en Muziek Mechelen’. Zo bracht hij, samen met zijn vrouw Mariette heel veel jongeren in contact met klassieke muziek. “Muziek was en is nog steeds onze grote passie”, klinkt het. Zoon Frank Deboosere bouwde een loopbaan uit als weerman, dochter Sabine werkt bij de Koning Boudewijnstichting.