City Golf herstart activiteiten: “Stick is ideaal om afstand te meten” Wannes Vansina

22 juni 2020

17u21 0 Mechelen “Het doet ons veel plezier dat mensen terug uit hun kot durven te komen om in groep te genieten.” City Golf is blij opnieuw groepjes bezoekers al golfend door Mechelen te begeleiden.

Het kan ook volledig coronaproef. De organisator stelt handschoenen ter beschikking en vermijdt drukke locaties. “En onze sticks zijn ideaal om de afstand met je medespelers te meten”, lacht organisator Vincent Hellemans. In het kader van Vlaanderen Vakantieland 2.0 zal City Golf in de maanden juli en augustus in Mechelen vier ‘open tours’ aanbieden waar deelnemers vrij voor kunnen inschrijven. Meer info op www.city-golf.be.