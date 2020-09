Citamine lanceert online platform voor ‘oogstdelen’ Wannes Vansina

07 september 2020

16u52 1 Mechelen Vanaf deze maand kan je op Vanaf deze maand kan je op www.plukdestad.be locaties in Mechelen vinden of doorgeven waar vrij groenten en fruit geoogst kunnen worden. “We willen een nieuwe traditie van ‘oogstdelen’ introduceren”, zegt initiatiefnemer Citamine.

Niet alleen vrij toegankelijke oogst kan zo aangeboden worden, eigenaars kunnen ook zelf in hun tuin plukken en dit aanbieden (al dan niet tegen betaling). Via hetzelfde platform kan iedereen ook snel zien waar hij/zij terecht kan om echt Mechels fruit, groenten, noten enz. op te halen of te kopen.

“Vaak herbergen onze tuinen meer lekkere oogst dan we zelf kunnen verwerken”, aldus Berit Van den Bussche, Sofie Dewilde, Stefan Van Ouytsel en Cathérine Liekens van Citamine.

De stad steunt het initiatief van Citamine. “We hebben alvast met hen afgesproken dat ze mee het fruit in het Tivolipark mogen komen plukken en dat we ons openbaar fruitaanbod op hun overzichtskaart zullen zetten”, zegt schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen.

Stad om te eten

Oppositiepartij PVDA breekt intussen een lans om van Mechelen “een stad om te eten” te maken. “We stellen voor om in navolging van onder meer Kopenhagen en Gent op verschillende plekken in de stad fruitbomen te planten waarvan de Mechelaars de vruchten vrij mogen plukken en eten”, aldus Dirk Tuypens.

Voor een stuk deed Mechelen dat al. Op een aantal locaties op het openbaar domein werd klein fruit aangeplant en onder meer in het Pennepoelpark en Caputsteenpark vind je fruitbomen. “We willen af van de steriele grasperkjes her en der, dus als we dan toch voor vaste planten en bomen gaan, dan kunnen dat net zo goed vruchtdragende planten zijn”, aldus Princen.