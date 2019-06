Circus Ronaldo wil reizende cinema bouwen en zoekt financiële steun Els Dalemans

28 juni 2019

12u08 0 Mechelen De bekende circusfamilie Ronaldo uit Mechelen broedt op nieuwe plannen. “We willen graag een reizende cinema bouwen, volledig in de sfeer van de jaren twintig. Zo kan een film voor langere tijd rondreizen, zoals Circus Ronaldo het al generaties lang doet”, klinkt het. De cinema-barak zal gebruikt worden voor de film ‘‘Rain Anyway’, met Danny Ronaldo in de hoofdrol.

‘Rain Anyway’ of ‘Wees blij dat het regent’ is de nieuwste film van Gust Van den Berghe. Het verhaal speelt zich af in het België van 1918. Lucien (Danny Ronaldo) belandt na het overlijden van zijn moeder in Frankrijk bij een reizend theatergezelschap. Hij maakt er veel vrienden, werkt aan zijn carrière als artiest en wordt stapelverliefd. Maar dan krijgt hij een brief van het thuisfront, en alles verandert.

Cinema Malfait

“De film komt uit in het najaar, en we willen er graag iets bijzonders mee doen. In plaats van tijdelijk in het klassieke circuit te spelen, willen we een barak bouwen waar we als reizende cinema mee kunnen rondtrekken. We dopen ons project ‘Cinema Malfait’, Naar het personage van de circusdirecteur uit de film César Malfait. Hij zal ook telkens met zijn sappig Brussels accent de film inleiden. We geven de cinemabarak onze eigen Ronaldo-sfeer, heel kleinschalig en gezellig. Elke avond zullen er 70 mensen de film kunnen bekijken.”

Aan de bouw van de reizende cinema hangt een prijskaartje van 40.000 euro, Circus Ronaldo startte daarom een crowdfunding. Wie het project steunt, krijgt heel wat in ruil afhankelijk van het bedrag: één van de eerste voorstellingen bijwonen, een blik achter de schermen, tot zelfs een overnachting in een woonwagen van Circus Ronaldo. De crowdfunding loopt nog tot 19 juli. Wie wil steunen, kan terecht op de website https://nl.ulule.com/cinema-malfait/