Circ lanceert proefproject met honderd steps Wannes Vansina

04 juli 2019

11u33 0 Mechelen De Mechelaars hebben er sinds vandaag donderdag een nieuwe manier van verplaatsen bij. Verspreid over de binnenstad en aan de stations en de randparkings vinden ze in totaal een honderdtal elektrische steps.

De steps zijn eigendom van Circ (voordien Flash), dat al actief is in Brussel, Namen, Luik, Aalst en aan de kust. “Deelsteps zijn een ideaal vervoersmiddel om korte afstanden af te leggen. We willen leren uit het proefproject en een reglement voor deelsteps op maat van onze stad opmaken, waarna we in het najaar van start kunnen gaan met een volwaardig aanbod van deelsteps”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen.

Gemiddeld 1,2km

Mechelen beschikt al over een systeem met deelfietsen. “De step is een verschillend type voertuig dat complementair is. De deelfiets is voor iets langere afstanden, onze steps worden gemiddeld 8 tot 12 minuten gebruikt over een afstand van 1,2km”, zegt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Circ Benelux. De batterijen gaan een tot drie dagen mee. “We kunnen op afstand zien wanneer ze dreigen plat te vallen. Dan halen we ze op. Op termijn evalueren we naar verwisselbare batterijen.”

Helm

Een belangrijk aandachtspunt is veiligheid. “We wijzen onze gebruikers op het belang van een correct en veilig gebruik van onze deelsteps, waaronder het dragen van een helm. We voorzien voor elke nieuwe lancering in een stad gratis helmen, die gefaseerd worden uitgedeeld tijdens evenementen en veiligheidstrainingen.”

Bruul

Omwille van de veiligheid werd ook een maximumsnelheid opgelegd in het winkelwandelhart van de stad. Daar waar de maximumsnelheid op andere plaatsen beperkt is tot 18km/u, zal de step dankzij de ingebouwde gps de snelheid bijvoorbeeld in de Bruul automatisch beperken tot 10 km/u. Je kan de step overal in het werkingsgebied achterlaten, maar niet op de Grote Markt of de Vismarkt. “Ons deelsysteem is niet alleen groen, we kunnen softwarematig ook bepaalde zaken afdwingen.”

Promotiecode

Vooraf registreren voor het gebruik van de steps is niet nodig, de app downloaden is voldoende. Met die app kan je de dichtstbijzijnde step vinden. Gebruikers betalen 1 euro per rit en bijkomend 15 cent per minuut. Dankzij een promotiecode ‘MECH10’ kunnen mensen gedurende de maand juli een step gratis ontgrendelen en tien minuten gebruiken. Bedoeling is om het werkingsgebied op korte termijn uit te breiden naar de KMO-zone in Mechelen-Zuid. Circ zal ook met cargo bikes komen.

Het stadsbestuur wil heel erg inzetten op deelmobiliteit. In het najaar komt het naar eigen zeggen met ambitieuze plannen rond deelfietsen en deelwagens.