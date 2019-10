Chrostin en KinArmat lanceren modecollectie: “Tijd dat vrouwen hun plaats opeisen” Wannes Vansina

11 oktober 2019

20u30 0 Mechelen Mariam Harutyunyan (25) en Christina De Witte (23) hebben vrijdagavond ‘Sisters in Business’ gelanceerd, een modecollectie met een boodschap. Met hun samenwerking willen de bezielster van streetwear brand KinArmat en cartooniste Chrostin een statement maken. “Het is tijd dat vrouwen hun plaats opeisen”, klinkt het.

Mariam timmert sinds oktober aan de weg in de modebranche met KinArmat, een modemerk dat ‘statement streetwear’ brengt. Duurzame T-shirts, sweaters en accessoires bedrukt ze met boodschappen als ‘grl pwr’, ‘ambitchious’, ‘unstoppable’, ‘strong as hell’ of ‘self-love’, slogans waarmee ze het zelfvertrouwen van de draagsters wil versterken. Daarnaast wil ze streven naar gendergelijkheid.

Vrijdagavond lanceerde ze haar zesde collectie, de eerste in samenwerking met Christina. De auteur, beter bekend als haar populaire alias Chrostin, leverde de designs aan. Ze is vooral bekend als huiscartooniste van Flair en als auteur van ‘Sommige meisjes houden niet van roze’, een boek uitgegeven in zeven talen. “We hebben elkaar ontmoet tijdens een netwerkevenement voor vrouwelijke ondernemers. Er was meteen een klik en we zijn contact blijven houden”, vertelt Mariam.

Mindset

Mariam, in juni met onderscheiding afgestudeerd in de biomedische wetenschappen, en Christina delen een gemeenschappelijk engagement. “Met deze samenwerking willen we aantonen dat, zelfs als vrouw met of zonder migratieroots, niets je ervan kan weerhouden te gaan voor jouw dromen en doelen. Alles is mogelijk als vrouwen hun krachten bundelen”, menen Christina en Mariam.

Het is exact dat wat de designs van Christina ook aangeven. Ze tekende voor de collectie in haar bekende stijl twee vriendinnen die elkaar steunen. “De ene is een ondernemend type, de ander een creatief artistiek type. Het zou inderdaad over ons kunnen gaan”, lacht Mariam, “maar het staat voor zoveel meer vrouwen.”

Geen fabeltje

De ondernemende dames zijn beide ambassadrices van Manestarters, een nieuwe online en offline community voor Mechelse jongeren met zin voor ondernemen. Dames blijven ondervertegenwoordigd. “Er is nog werk aan de winkel. We moeten de mindset veranderen. We willen ondernemende dames een push in de rug geven opdat ze de top bereiken.”

Volgens Mariam helpt een stoere slogan op kledij wel degelijk. “Het is niet zomaar streetwear, het boost je zelfzekerheid en dat is geen fabeltje. Ik krijg zoveel berichten van klanten die hun btw-nummer zijn gaan halen of de sleutels van een nieuwe pand in een KinArmat.”

Mannen

Haar kledij is overigens niet alleen voor vrouwen. “Zoveel mannen waren aanvankelijk bang van het woord ‘feminist’ of ‘the future is female’, maar kopen nu heel graag zo’n T-shirt omdat ze beseffen dat het om gelijkheid draait. We stampen alle stereotypes uit de maatschappij en dat helpt mannen ook!”

De nieuwe collectie met T-shirts, sweaters, hoodies en pennenzakken werd feestelijk voorgesteld in de voormalige bibliotheek in de Moensstraat. De presentatie was het eerste evenement dat plaatsvond op wat een nieuwe hotspot moet worden. De interesse was groot. Alle plaatsen waren binnen de 24 uur volzet. De collectie is te ontdekken op www.kinarmat.com.

Slimste Mens

Chrostin zal eind 2019 overigens ook op televisie te zien zijn. Ze neemt als jongste kandidaat deel aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ op VIER.