Christophe Stienlet leidt rond in asiel dat werkt aan re-integratie gedetineerden Wannes Vansina

29 mei 2020

11u58 0 Mechelen Een echte opendeur kan niet, dus geeft Dierenbescherming Mechelen een virtuele kijk achter de schermen. Acteur Christophe Stienlet leidt rond in het asiel waar sinds kort een gedetineerde werkt aan zijn re-integratie.

Stienlet, die peter is van de Dierenbescherming, neemt de kijkers mee in tien filmpjes. Ze tonen het reilen en zeilen van de opvang. De medewerkers vertellen ook de verhalen die hun zijn bijgebleven. “Onze sterkte is dat we dieren oprecht graag zien”, zegt waarnemend beheerder Wendy Kerselaers.

De opendeurdag betekende ook inkomsten. Om dat goed te maken, organiseert de Dierenbescherming een aantal acties. Zo kan je een dagje meedraaien winnen, zijn er virtuele adopties mogelijk, kan je een portret van je huisdier laten tekenen en is er een schijt je rijk met een hond.

Transitiehuis

Intussen ging de Dierenbescherming een samenwerking aan met het Mechelse transitiehuis, waar vijftien gedetineerden werken aan hun re-integratie in de maatschappij.

“Een van onze deelnemers doet zijn werk bij de dierenopvang in het kader van het herstelfonds en betaalt de schade aan het slachtoffer terug. Met het oog op herstel is dit een prachtig initiatief, zowel voor de deelnemers, de maatschappij als het slachtoffer”, aldus Leen Muylkens, coördinator transitiehuis Mechelen.