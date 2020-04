Chocolade van paaseizoektocht verdeeld over voedselpakketten Wannes Vansina

15u40 0 Mechelen De Paaseizoektocht die de stad Mechelen en eetcafé t’ASS komende zondag zouden organiseren in het Tivolipark gaat niet door, maar de chocolade komt goed terecht. De organistoren schenken de eitjes aan Foodsavers, dat ze zal verdelen via de voedselpakketten.

“Het is uiteraard heel jammer dat de paaseierenraap dit jaar niet kan doorgaan, maar via deze nieuwe bestemming krijgt de eerlijke fairtradechocolade toch een goede bestemming en kunnen we er heel wat kinderen en volwassenen gelukkig mee maken”, aldus schepen van Mondiaal Beleid Marina De Bie. In totaal gaat het om 200 zakjes.