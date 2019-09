Chefs en G-sporters beleven topdag dankzij Sterren op de Grasmat Wannes Vansina

08 september 2019

19u12 0 Mechelen Twintig sterrenrestaurants hebben het zondag tegen elkaar opgenomen tijdens de zesde editie van Sterren op de Grasmat. Niet alleen voor de chefs werd het een onvergetelijke dag. De G-ploegen van Racing en KV speelden een derby, waarop kinderen met een beperking mochten deelnemen aan een parade met Porsches.

Sterren op de Grasmat koos zondag het Oscar Vankesbeeckstadion uit als arena. De wedstrijden tussen de sommeliers, patissiers en chef-koks werd onderbroken voor een derby tussen de G-ploegen van Racing en KV. De organisatie van de wedstrijd was geen toeval. De opbrengst van het ganse evenement, met onder meer ook een foodvillage, ging naar G-sport Vlaanderen en mensen met een beperking.

“G-sporters verdienen alle kansen om te sporten. Als ik me daar als chef mee achter kan zetten, dan doe ik dat met veel plezier. Als je ziet met welke wilskracht, enthousiasme en doorzettingsvermogen G-sporters sporten, daar kan je daar niet anders dan heel veel respect voor hebben”, zegt Axel Colonna-Cesari, initiatiefnemer en chef van Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver.

G-Sport Parade

Kinderen met een beperking genoten ook van een bijzondere attractie. Porsche Centre Mechelen (PCM) organiseerde een Porsche G-Sport Parade. “Vanuit het sportsmanship dat ons zo kenmerkt, willen we een kinderdroom laten uitkomen”, zegt Jerome Vervloet, zaakvoerder van PCM. Met sensibiliserende activiteiten werd aangetoond dat sporten met een been of blink goed mogelijk is.

Colonna-Cesari was na afloop tevreden. “Het was schitterend. Ik heb heel blij met de mooie opkomst die we hebben gehad. Het was echt een topdag.” Het was overigens gastronomisch restaurant Michel dat de wedstrijd won. Het klopte Kommilfoo in de finale.

Sterren op de Grasmat mocht de vorige jaren al in totaal 102.500 schenken aan goede doelen. Daar kwam zondagavond nog een mooi bedrag bij.