Chauffeur vlucht na ongeval met fietser TVDZM

19 november 2019

In de Nekkerspoelstraat is een fietser aangereden door een personenwagen. De chauffeur van de wagen vluchtte vervolgens weg. “Zonder zich over de toestand van het slachtoffer te bekommeren”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. De fietser, een 37-jarige vrouw, liep lichte verwondingen op. De politie is intussen gestart met het opsporen van de autobestuurder.