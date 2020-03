Chauffeur vlucht aan extreem hoge snelheden voor alcoholcontrole, rijdt zich vast op paaltjes en verstopt zich in rommelhok Tim Van Der Zeypen

09 maart 2020

10u25 3 Mechelen Een autobestuurder heeft afgelopen weekend de politie getest bij een alcoholcontrole in Mechelen. Hij duwde zijn gaspedaal in, vluchtte via de R6 richting Sint-Katelijne-Waver en reed zich daar vast op enkele houten paaltjes. “Daarna zette hij zijn vlucht te voet verder en kon pas worden aangetroffen in een rommelhok dankzij een speurhond”, aldus de politie. Hij werd opgesloten in een politiecel.

De chauffeur werd opgemerkt op de R6 in Mechelen. Toen hij de agenten zag, vluchtte hij weg. De politie ging in de achtervolging. Aan de bouwwerf van de fly-over ter hoogte van de Antwerpsesteenweg reed de chauffeur door het rode verkeerslicht. De politie bleef de man achter volgen. Hierbij werden extreem hoge snelheden tot zelfs 180 kilometer per uur gehaald.

“Aan het rondpunt van de R6 met de Berlaarbaan, reed de chauffeur bovendien nog steeds veel te snel waardoor hij over het dwarsstuk moest rijden dat enkel voor uitzonderlijk verkeer is bestemd”, zegt Dirk Van de Sande. “Vervolgens reed hij verder via de Mechelbaan, Rozenlaan, Heivelden, de Bergstraat en Achterdiedonken. Daar reed hij zich aan het kruispunt met Heiken vast op houten paaltjes.”

Speurhond

Toch hield dat de chauffeur niet tegen. Hij ging er te voet vandoor. De politie kon hem niet onmiddellijk aantreffen en riep daarom de hulp in van speurhonden van de Federale Politie. De honden konden hem uiteindelijk aantreffen in een rommelkot. “Hij werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor waar hij werd opgesloten in een politiecel”, aldus Van de Sande.

Binnenkort zal hij zich voor deze overtredingen mogen gaan verantwoorden bij de politierechter. Zijn rijbewijs werd nu al onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen maar riskeert binnenkort nog steeds een bijkomend rijverbod alsook een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Inmiddels is ook bekend waarom hij vluchtte. “Zijn auto was niet verzekerd noch ingeschreven”, zegt Van de Sande.

Gestolen auto

De nummerplaat bleek bovendien te zijn gewist. Dit al twee jaar geleden. De nummerplaat bleek verder nog van een vriend te zijn geweest. Tot slot verklaarde de chauffeur aan de politie dat zijn wagen nog maar recent was aangekocht. “Het verhaal was onsamenhangend. Er werd dus ook nog een extra proces-verbaal opgesteld voor een mogelijke autodiefstal”, besluit Van de Sande.

Tijdens de alcoholcontroles moesten in totaal 1.017 chauffeurs een ademtest afleggen.