Chauffeur rijdt rond zonder geldig rijbewijs TVDZM

22 november 2019

13u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft bij een controleactie een bestuurder uit het verkeer gehaald die zonder geldig rijbewijs aan het rijden was.

Tijdens diezelfde controle-actie werden er in totaal 128 voertuigen en nog 171 andere personen gecontroleerd. “Twee chauffeurs bleken nog onder invloed te zijn van alcohol”, luidt het bij de politie. “Hun rijbewijs werd gedurende zes uur lang ingetrokken.” De controles vonden plaats zowel in Mechelen als in Willebroek. “Ook in de toekomst zullen we dergelijke controles herhalen.”