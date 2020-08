Chauffeur rijdt geparkeerde wagens aan Tim Van Der Zeypen

28 augustus 2020

In Neerheide in Mechelen-Noord is vanochtend een autobestuurder tegen enkele geparkeerde wagens gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de ravage was groot. Vier geparkeerde voertuigen moesten worden getakeld. Vermoedelijk kon het ongeval gebeuren nadat de chauffeur plotseling uitweek.