Chauffeur onder invloed van drugs veroorzaakt ongeval

17 februari 2020



De politie van Mechelen-Willebroek heeft het rijbewijs ingetrokken van een autobestuurder. Hij was onder invloed van drugs. Dat bleek bij een alcohol- en drugscontrole na een verkeersongeval.

“De man had tijdens het parkeren tegen een geparkeerde wagen gereden”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “Die andere wagen raakte daarbij beschadigd.” Toen de politie een drugstest uitvoerde, bleek hij onder invloed te zijn van cannabis. En dat was overigens niet de eerste keer. “Op 21 december 2019 werd hij ook al een keer aan de kant gezet bij een alcohol- en drugscontrole. Ook toen was hij onder invloed van drugs”, gaat Van de Sande verder.

“Twee lijntjes speed”

Gisteren controleerde de politie in totaal 928 chauffeurs tijdens enkele andere controles. Dertien chauffeur bleken positief te testen. “Tien omwille van alcohol, drie anderen voor drugs”, verduidelijkt de politiewoordvoerder nog. “Een van hen veroorzaakte het ongeval, een andere vrouw gaf haar gebruik spontaan toe. Ze had een joint gerookt en twee lijntje speed gebruikt.” Bij de derde chauffeur werd ook de wagen in beslag genomen. De chauffeur reed niet enkel onder invloed van cannabis en amfetamines, zijn wagen was niet geldig verzekerd.

Veiligheidsgordel

De rijbewijzen van drie werden allemaal ingetrokken voor vijftien dagen. Datzelfde gebeurde ook nog voor een autobestuurder die onder invloed was van alcohol. De man bleek 1,9 promille alcohol in zijn bloed te hebben. “Van drie chauffeur werd het rijbewijs ingehouden voor zes uur, bij zes anderen gebeurde dat voor drie uur”, besluit Van de Sande. Tijdens de WODCA-controles werden er ook nog vier chauffeurs geverbaliseerd en kregen ze een boete van 116 euro. Ze droegen hun gordel niet.