Chauffeur onder invloed van cocaïne rijdt rond met kinderen op de achterbank: “Ze hadden hun gordel niet aan” TVDZM

18 november 2019

13u25 0 Mechelen In zowel Mechelen als Willebroek heeft de politie verschillende controleacties gehouden. Er werden zo’n 1.215 chauffeurs gecontroleerd. “32 chauffeurs waren onder invloed van alcohol, vijf bestuurders testten positief op het gebruik van drugs”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Een van de autobestuurders die onder invloed van drugs reed, testte positief op het gebruik van cocaïne. “Bovendien had hij zijn twee kinderen op zijn achterbank zitten. Zij droegen hun gordel niet”, gaat Van de Sande verder. De chauffeur moest zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Omdat hij zijn kinderen niet had vastgeklikt met de veiligheidsgordel, kreeg hij ook nog een boete van 174 euro. Naast de vijf chauffeurs die onder invloed van drugs reden, moesten nog twee andere chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. “Een persoon had een verkeersongeval veroorzaakt op de Steenweg op Blaasveld. Hij had 2,1 promille in zijn bloed”, aldus Van de Sande. “Een vrouw verloor naast haar rijbewijs ook haar wagen. Ze had eveneens 2,1 promille in het bloed maar na controle bleek haar voertuig niet te zijn verzekerd.” De 25 andere chauffeurs leverden hun rijbewijs in voor respectievelijk drie en zes uur. De actie kaderede in het verkeersactieplan van de politiezone.