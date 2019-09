Chauffeur met levenslang rijverbod blaast opnieuw positief tijdens controleactie van politie Tim Van der Zeypen

02 september 2019

13u00 0 Mechelen T ijdens een alcoholcontrole afgelopen weekend heeft de politie een chauffeur betrapt met een levenslang rijverbod. De man blies opnieuw positief. Verder pleegde ook nog een vrouwelijke chauffeur vluchtmisdrijf na een verkeersongeval en ging er een chauffeur op een controlepost ook nog te voet vandoor. “Nog voor hij zijn ademtest aflegde”, klink het bij de politie.

In totaal werden er dit weekend 1.050 chauffeur aan de kant gezet en 47 chauffeurs betrapt onder invloed van alcohol of drugs. Een bestuurster testte naast 0,99 promille alcohol in haar bloed ook nog positief op het gebruik van cocaïne en amfetamines. Zij liep tegen de lamp na het veroorzaken van een ongeval met vluchtmisdrijf op de Zandpoortvest. Ter hoogte van het Kruispunt met de N15 botste ze tegen een voertuig met Duitse toeristen. Het bleef beperkt tot stoffelijke schade.

“De inzittenden werden meegenomen naar het politiekantoor voor de vaststellingen aan het voertuig en het afleggen van hun verklaring. Tijdens hun rit naar het politiekantoor, werd de chauffeur opgemerkt en gecontroleerd”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. “Na de vaststellingen werd haar rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen.” Naar verluidt zou de vrouw niet opgezet zijn geweest met de intrekking van haar rijbewijs. Zo verklaarde ze dat ze thuisverpleegster is en dus haar klanten moest afzeggen.

Levenslang rijverbod

Naast de vrouw werd het rijbewijs ingetrokken van zes andere chauffeurs. Normaal gezien moest de politie nog een extra rijbewijs intrekken maar dit lukte niet. “De man was niet meer in het bezit van een rijbewijs omdat hij een levenslang rijverbod heeft opgelopen”, gaat Van de Sande verder. “Hij werd al vier keer betrapt terwijl hij dronken achter het stuur zat. De laatste keer had hij net zoals deze keer 2,87 promille alcohol in zijn bloed.”

Opmerkelijk is dat bij die vorige keer, in april 2019, zijn voertuig in beslag werd genomen op vraag van het parket. Dit had de man blijkbaar niet tegengehouden om een nieuwe wagen aan te kopen. “Ook nu werd zijn nieuw voertuig opnieuw in beslag genomen op vraag van het parket en zal hij het intussen al voor de vijfde keer mogen gaan uitleggen op de politierechtbank”, aldus Van de Sande.

Alcoholslot

Tot slot vluchtte ook nog een chauffeur te voet weg weg. Dit tijdens een alcoholcontrole op de Guido Gezellelaan weg. “Nog voor we een ademtest konden afnemen”, besluit de politiewoordvoerder. “Zijn wagen liet hij achter en werd opzij gezet met een wielklem.” Opmerkelijk is dat de chauffeur geen onbekende is voor de politie. Hij werd een tijd geleden veroordeeld door de politierechtbank en moest een alcoholslot laten installeren in zijn wagen. Alleen bleek dit volgens de politie niet aanwezig te zijn in het voertuig.