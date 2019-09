Chauffeur met alcoholverslaving blaast positief en heeft drie promille alcohol in zijn bloed TVDEZM

23 september 2019

15u20 0 Mechelen De wagen van een autobestuurder is afgelopen weekend in beslag genomen bij een alcoholcontrole. De chauffeur was onder invloed van drugs en bleek ook nog drie promille alcohol in zijn bloed te hebben. Aan de politie verklaarde hij zelf dat hij een alcoholverslaving heeft. “Maar ik ga er voor in behandeling gaan”, klonk het.

De chauffeur werd opgemerkt op het Kardinaal Mercierplein. Hij zou de aandacht hebben getrokken omdat hij met een onaangepaste snelheid over het kruispunt reed. “De man was zichtbaar zwaar onder invloed van alcohol en vertoond ook duidelijke tekenen van druggebruik”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. “Tijdens de controle bleek hij onder invloed te zijn van cannabis, cocaïne en alcohol. Hij had maar liefst drie promille alcohol in zijn bloed.”

De politie wou het rijbewijs van de man in beslag nemen, maar dit ging niet. Omdat het momenteel nog steeds op de griffie van de politierechtbank ligt. Zo werd hij recent veroordeeld tot een rijverbod van een maand. “Hierop werd beslist om het voertuig in beslag te nemen”, aldus Van de Sande nog.

Drugs

In totaal liet de politie afgelopen weekend 1.037 chauffeurs blazen. Opvallend is dat heel wat onder hen onder invloed waren van drugs. Zo werden er in totaal negen rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen omdat de bestuurders onder invloed waren van cannabis, cocaïne of amfetamines.

Een ervan werd opgemerkt op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. “Hij reed aan 160 kilometer per uur”, gaat Van de Sande verder. “Toen we zijn wagen aan de kant zette, werd er meteen aroma van cannabis opgemerkt. De man was overigens nog maar beginnend chauffeur en verklaarde dat het al de tweede keer is dat hij tegen de lamp liep.”

Tot slot werden er verder ook nog twee rijbewijzen ingetrokken van chauffeurs die positief testten op drugs en alcohol in het verkeer en werd het rijbewijs van drie chauffeurs ingetrokken voor vijftien dagen omdat ze tussen de 1,7 en 2,8 promille alcohol in hun bloed hadden. Er werden ook nog vijftien rijbewijzen ingetrokken voor zes uur, vijf anderen deden dat voor drie uur.