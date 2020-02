Chauffeur loopt al voor de vijfde keer tegen de lamp: “Opnieuw was hij onder invloed van drugs” Tim Van der Zeypen

03 februari 2020

08u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend het rijbewijs ingetrokken van een autobestuurder voor vijftien dagen. Dat gebeurde tijdens een WODCA-controle. Hij was onder invloed van drugs.

Het was overigens niet de eerste keer dat hij tegen de lamp liep terwijl hij onder invloed van drugs reed. “Hij verkeert in officiële staat van herhaling”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man werd sinds 2016 al maar liefst vier keer betrapt. Telkens was hij onder invloed van drugs.”

De autobestuurder ontkende de feiten ook niet. Hij gaf spontaan toe dat hij dagelijks twee joints rookt. Hierdoor schond hij ook enkele opgelegde voorwaarden die hem door de rechter waren opgelegd. Zo kreeg hij na een veroordeling een totaalverbod voor drugs en alcohol. Hiervoor kreeg hij een extra proces-verbaal.

Slowakije

Tijdens de alcoholcontroles dit weekend werden 829 autobestuurders aan de kant gezet. Naast de chauffeur die onder invloed reed van drugs, werden nog dertien andere chauffeurs betrapt met een glas teveel uit. “Vijf bestuurder moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur”, aldus Van de Sande.

Een ervan moest zijn boete meteen van 578 euro meteen betalen. Hij was ingeschreven in Slowakije. De politie trok verder nog acht rijbewijzen in voor drie uur. Een chauffeur werd in 2017 ook al een keer betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De man had toen 1,8 promille in zijn bloed.

Illegaal

Tot slot werden er tijdens de WODCA-controles ook nog twee geseinde personen en een illegaal aangetroffen. Die laatste werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De WODCA-controles kaderden in de BOB-wintercampagne.