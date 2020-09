Chauffeur krijgt naast rijverbod bijkomend proces-verbaal omdat hij dronken zijn kinderen vervoerde Tim Van Der Zeypen

21 september 2020

09u00 0 Mechelen Een autobestuurder heeft bij een alcoholcontrole afgelopen weekend zijn rijbewijs voor zes uur moeten afgeven. Hij had 1,9 promille alcohol in zijn bloed. De man betwistte de ademtest, vroeg een tegenexpertise en kreeg een extra pv. “Hij vervoerde naast zijn vrouw ook nog twee kleine kinderen”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek.

De chauffeur liep het voorbije weekend tegen de lap bij een van de verschillende drugs- en alcoholcontroles. In totaal werden er 561 personen gecontroleerd. Hiervan bleken achttien chauffeurs onder invloed van alcohol, drie hadden drugs in hun bloed en een chauffeur tot slot testte positief op zowel alcohol als drugs.

De politie moest zes rijbewijzen intrekken voor vijftien dagen. Een van hen was een beginnende chauffeur. “De negentienjarige jongeman was nog maar sinds juli 2020 in het bezit van een rijbewijs”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hij gaf toe elke avond een joint te roken.”

Andere chauffeurs die tegen de lamp waren gelopen, verloren hun rijbewijs voor zes en drie uur. De politie stelden tijdens de controle een bijkomende gas-boete op. “De chauffeur wierp een sigarettenpeuk voor de voeten van een van onze medewerkers”, besluit Van de Sande.

De wodca-controles kaderden binnen het verkeersactieplan van de politiezone Mechelen-Willebroek.