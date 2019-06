Chauffeur die op reis wil vertrekken met auto verliest rijbewijs één dag voor vertrek TVDZM

25 juni 2019

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft bij een alcoholcontrole op de Battelsesteenweg een dronken autobestuurder uit het verkeer gehaald. “De man had maar liefst 1,59 promille in zijn bloed”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Het rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.” Opmerkelijk is dat de chauffeur verklaarde aan de politie dat hij vandaag de intentie had om op vakantie te vertrekken. “De man dien nu uit te kijk naar een andere chauffeur”, besluit Van de Sande. “Hij zal het binnenkort eveneens mogen gaan uitleggen aan de politierechter.”

Tijdens de alcoholcontrole werden in totaal 197 chauffeurs onderworpen aan een ademtest. Naast de chauffeur die op vakantie wilde vertrekken, betrapte de politie nog een vrouw met 0,53 promille in het bloed. Haar rijbewijs werd eveneens ingetrokken. Alleen niet voor vijftien dagen maar wel voor drie uur. Binnenkort mag ze zich ook nog aan een geldboete verwachten van 179 euro.