Charlotte gaf job op voor droom als voetverzorgster, maar mag deze voorlopig niet uitvoeren: “Huidhonger zal groot zijn” Wannes Vansina

04 mei 2020

18u07 1 Mechelen Charlotte Labie (28) is sinds 1 mei zelfstandige in hoofdberoep, maar werk heeft ze voorlopig niet. Corona lichtte de Mechelse onderneemster en haar duurzame bedrijfje Socialfeet een voet.

Anderhalf jaar geleden startte Labie Socialfeet op in bijberoep. Met haar cargofiets trekt ze van huis naar huis voor gespecialiseerde én gezellige voetverzorging, gaande van verwenpedicures tot medische en sport gerelateerde behandelingen.

De afgelopen jaren werkte ze als sales en marketing manager, maar die job gaf haar weinig voldoening. “40 jaar tegen mijn zin werken, is niets voor mij!”, verklaart ze waarom ze een tijd terug haar ontslag gaf. 30 april was haar laatste werkdag als werknemer.

Wachten

Ze staat te popelen om weer aan de slag te gaan. Corona houdt haar tegen. “De eigenlijke zorg voor mijn klanten moet nog even wachten tot 18 mei. Dat is enerzijds jammer, anderzijds heb ik nu de tijd en ruimte om creatief bezig te zijn en verder aan mijn concept te sleutelen.”

Sowieso werkte ze met handschoenen en een mondmasker, daar komen een face shield en waarschijnlijk een extra schort bovenop. Klanten moeten een masker dragen, als ze ziek zijn gaat de behandeling niet door.

Social

“Het woord ‘social’ maakt niet toevallig deel uit van de bedrijfsnaam. Wanneer we uit deze crisis stappen, zal er niet alleen veel huidhonger zijn, maar ook en vooral een grote behoefte aan échte face time en aangename gesprekjes over kalfjes en koetjes of … voetjes”, lacht ze.

Ze wil op termijn een echt merk kunnen neerzetten. “Mijn hoofd bruist van de ideeën en ambitie, maar nu moeten we eerst samen COVID-19 overwinnen. Hopelijk kunnen mijn en eenieders dromen daarna snel het daglicht zien”, besluit ze.