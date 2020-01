Centrumpendel rijdt om voor rioolaansluiting Wannes Vansina

De Centrumpendel in Mechelen rijdt op dinsdag 14 en woensdag 15 januari om omwille van een huisaansluiting in de Frederik de Merodestraat, vlakbij de Grote Markt. De bussen van De Lijn zullen een omleiding volgen via de Zandpoortvest. Tijdens de werkzaamheden wordt de straat (autoluw gebied) wordt dubbelrichting tussen het kruispunt van Sint-Janstraat/Biest en de werfzone. Fietsers en voetgangers ondervindeng geen hinder.