Centraal Meldpunt moet schooluitval verminderen Wannes Vansina

15 oktober 2019

15u58 6 Mechelen Begin dit schooljaar is een Centraal Meldpunt (CMP) van start gegaan in het arrondissement Mechelen. Het moet dreigende schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom verminderen.

Het meldpunt is in volle opstart en wordt gefinancierd door Igemo, de stad Mechelen en de Mechelse CLB’s. “De CLB’s in onze regio leveren vandaag elk apart goed werk, maar met het Centraal Meldpunt kunnen we deze expertise nog beter samenbrengen en versterken. Bovendien fungeert het meldpunt als rode draad voor leerlingen die meermaals van school veranderen, ook over de netten heen, waardoor deze leerlingen niet door de mazen van het begeleidingsnet vallen”, zegt Mechels Onderwijsschepen Marina De Bie (Groen).

Problemen van jongeren kunnen zo complex zijn dat het expertise vraagt van verschillende partners. Het Centraal Meldpunt is hierin het gemeenschappelijk aanspreekpunt en expertisecentrum voor alle CLB’s in de regio. Het is de verbindende partner die alle experts samenbrengt rond de tafel.

De cijfers voor vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs lopen nogal uiteen. Vooral in Willebroek is het hoog. In 2016-2017 (recentste cijfers) bedroeg het 24,2 procent. Ook Heist-op-den-Berg (16%) en Mechelen (13,5%) doen het slechter dan het Vlaamse gemiddelde (11%). In Duffel (10,8%), Lier (9%), Puurs, Bornem (4,6%), Nijlen (4,4%), Sint-Katelijne-Waver (1,7%) en Berlaar (0,6%) ligt het cijfer lager.