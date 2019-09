CEMPER zoekt thuis voor 400 historische theaterpoppen Wannes Vansina

24 september 2019

10u11 0 Mechelen Het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed (CEMPER) zoekt samen met stad Mechelen dringend een nieuwe thuis voor een collectie van honderden historische theaterpoppen. De unieke stuks liggen momenteel opgeslagen in de Brusselpoort, maar de organisatie kan ze niet langer beheren. Musea uit binnen- en buitenland worden bevraagd of ze interesse hebben om de veelal Mechelse poppen over te nemen.

CEMPER bewaart een collectie van 630 historische theaterpoppen. De Vlaamse overheid wil echter dat het centrum zijn werkingssubsidie inzet als dienstverlenende organisatie en niet als beheerder van collecties. Vandaar dat nu wordt gezocht naar een overnemer. De voorbereidingen daartoe startten reeds vijf jaar geleden. “Vrijwilligers van het Hof van Busleyden kwamen een aantal jaar elke woensdag bijeen om de poppen te nummeren, te labelen, te beschrijven en te fotograferen. Vervolgens namen experts de collectie onder de loep”, zegt directeur Veerle Wallebroek.

400 van de 630 poppen beschouwt CEMPER als cultureel erfgoed. Het is voor deze poppen dat een museum als nieuwe thuis wordt gezocht. “We hopen dat onze telefoon roodgloeiend zal staan, maar kunnen het niet inschatten. Op onze website cemper.be/poppencollectie hebben we alles uit de kast gehaald om het potentieel van onze collectie bloot te leggen door de verhalen van onze poppen te doen en linken te leggen naar andere collecties. Er gaat nooit een museum zijn dat alle poppen zal opnemen. Daarvoor is de collectie te divers. Musea hebben vandaag vaak te kampen met depotproblematieken.”

Omwille van hun historische en artistieke waarde worden de poppen regelmatig in bruikleen gegeven voor tentoonstellingen. Momenteel kan je twee ervan bewonderen op een tentoonstelling tijdens het Festival Mondial de Marionnettes in Frankrijk, waarna ze twee jaar op tournee gaan door Zuid-Europa. Andere poppen zijn dit najaar opgesteld in museum De Mindere in Sint-Truiden. “Bedoeling is dan ook niet alleen een goede bewaarplaats te vinden, maar ook dat ze getoond kunnen worden aan een publiek”, zegt Wallebroek.

Contryn

Veel poppen hebben overigens een link met Mechelen. Bijna alle theaterpoppen van CEMPER werden verzameld, gemaakt of gebruikt door drie generaties van de familie Contryn en medewerkers van Spelleke van Ulenspiegel, Hopla en de School voor Poppenspel. Daarnaast bevat de collectie ook poppen van het Gentse Theater Taptoe. Of het dan niet logisch zou zijn mochten de poppen samen blijven met de collectie van Beeldsmederij De Maan? Nu al worden ze samen bewaard in de Brusselpoort. Een aantal poppen behoort ook zowat tot het collectief geheugen van de Mechelaars.

Momenteel lopen alvast onderhandelingen tussen CEMPER en de stad, maar volgens schepen van Cultuur Björn Siffer wordt toch ook gekeken naar andere mogelijkheden. “Het gaat om een fantastische collectie. Omwille van het bovenlokale belang kijken we niet alleen naar opvangmogelijkheden binnen de stad, maar ook over de stadsgrenzen heen en doen we een warme oproep aan alle musea om deze belangrijke collectie te ontdekken.”

Voor de resterende 230 poppen denkt CEMPER vooral aan figurentheateropleidingen zoals ook de Mechelse Academie er een aanbiedt.