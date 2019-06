Celstraf van vier maanden extra voor gedetineerde na drugsbezit in gevangenis TVDZM

28 juni 2019

16u40 0

Mechels gedetineerde Erol O. heeft van de rechter een extra celstraf opgelegd gekregen van vier maanden effectief. De Mechelaar stond eerder deze maand terecht voor het bezit van drugs in de gevangenis. Maar liefst twee keer werd hij op heterdaad betrapt. “De eerste keer had hij de drugs bij toen hij werd gefouilleerd nadat hij van een wandeling op de binnenkoer van de gevangenis kwam. De tweede keer werd er cocaïne gevonden in zijn mondhoek kort nadat hij bezoek had ontvangen”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting. Het drugsbezit werd niet betwist. Volgens de verdediging was het een roep om hulp. “Ik had een zware drugsproblematiek maar de hulpverleners in de gevangenis wilden niet naar me luisteren”, zei hij op zitting. Zijn raadsman vulde aan: “Op het moment dat hij werd betrapt was namelijk de grote gevangenisstraling bezig. Het was toen erg moeilijk om hulp te verkrijgen.” Beklaagde zat in de gevangenis omdat hij een celstraf moet uitzitten voor feiten van enkele zware diefstallen met geweld. Daarbij kwamen nu nog een keer vier maanden extra bij. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.