Celstraf met uitstel voor man die stiefdochter kaal wil scheren

06 november 2019

Een jaar cel met uitstel. Dat is wat een 44-jarige man woensdag van de correctionele rechtbank in Mechelen kreeg voor geweld tegenover zijn stiefdochter (17). In april was de politie tussenbeide moeten komen toen hij haar haar wilde afscheren met een tondeuse “omdat ze haar hoofddoek niet wilde dragen en zich gedroeg als een hoer”. Het slachtoffer kreeg 1 euro provisionele schadevergoeding toegewezen.