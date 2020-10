CD&V vraagt Mechelaars Mechelenbon te doneren aan scholen Wannes Vansina

05 oktober 2020

16u22 1 Mechelen “Heb je de Mechelenbon niet nodig? Doneer hem dan aan een school in je buurt.” Zo luidt de oproep van CD&V-gemeenteraadslid Hamid Riffi.

Het stadsbestuur verstuurde vorige week drie Mechelenbons naar elk gezin om de lokale handel en horeca te ondersteunen. De stad opperde meteen dat gezinnen die ze zelf niet gebruiken, deze terug kunnen sturen of brengen naar het Sociaal huis ten behoeve van minderbedeelde stadsgenoten.

CD&V-gemeenteraadslid vindt dat de bons beter specifiek konden worden gegeven aan gezinnen en jongeren in kansarmoede in plaats van aan alle Mechelaars en stelt voor om te doneren aan scholen. “Met de bons kan de school dan lege brooddozen vullen en fruit, fietsaccessoires, kinderboeken of schoolmateriaal aankopen.”

Wie niet weet welke school de Mechelenbon kan gebruiken, kan een mailtje sturen naar mechelbonvoorscholen@telenet.be. CD&V komt de bon dan ophalen om ze nadien uit te delen aan de scholen die er nood aan hebben.