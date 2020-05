CD&V vraagt aandacht voor horeca buiten centrum: “Ook dorpsplein kan terrassenplein worden” Wannes Vansina

17u47 0 Mechelen Mechelen werkt aan een actieplan voor de heropening van de restaurants en cafés. CD&V roept op ook aandacht te hebben voor de horeca buiten de stadskern.

Het stadsbestuur bekijkt onder andere de mogelijkheid om de terraszones uit te breiden. “Een actieplan kunnen we alleen maar aanmoedigen. Alleen spreekt het stadsbestuur enkel over de grote pleinen in de binnenstad die ze willen omtoveren tot één groot terras, zoals de Veemarkt en de Korenmarkt,” zegt Stefaan Deleus

De partij zegt te vrezen dat de horeca-uitbaters uit de deelgemeenten vergeten zullen worden. “Zoals hier in Leest is terrasuitbreiding op het dorpsplein zeker mogelijk”, stelt An Verbruggen. Tessa De Prins oppert het idee om de markt naar de dorpen te brengen.

In een reactie laat het kabinet van schepen van Economie Greet Geypen (Vld-Groen-M+) weten dat “het actieplan uiteraard niet stopt aan de ring”. “Ook onze dorpen mogen op onze steun rekenen”, belooft ze. Het plan zal eerstdaags worden besproken met enkele uitbaters.