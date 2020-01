CD&V vindt aanpak fout aangeboden huisvuilzakken “te agressief” Wannes Vansina

31 januari 2020

18u35 0 Mechelen “Te agressief.” Zo noemt Mechels CD&V-gemeenteraadslid Zohra Hadnan de strengere aanpak van fout aangeboden huisvuilzakken.

Sinds begin dit jaar laat Ivarem te zware en/of foutgeknoopte huisvuilzakken in Mechelen, Bornem en Sint-Katelijne-Waver consequent staan. Volgens CD&V gebeurde dat zonder enige aankondiging. Dat de voorzitter op termijn dreigt met GAS-boetes, vindt de partij helemaal “te agressief”.

“Men had evengoed kunnen kiezen voor een sensibilisering, zeker omdat duidelijk blijkt dat het verkeerd dichtknopen van vuilzakken in het verleden zelden een probleem was. Nu dreigt men meteen met een harde repressie. Een kaartje met richtlijnen in de brievenbus van de “overtreders” had ook gekund.”

Ivarem-voorzitter Koen Anciaux, tevens schepen in Mechelen (Vld-Groen-M+), wijst erop dat de regels niet nieuw zijn en door de overgrote meerderheid worden nageleefd. Volgens Anciaux is de aanpak ook sensibiliserend. “We willen dat nog versterken zitten daarover volgende week samen.”

De nieuwe aanpak kwam er omdat te veel medewerkers gekwetst raakten.

Sluitsysteem

Het voorstel van CD&V om te werken met een ingewerkt sluitsysteem voor de huisvuilzakken, naar analogie met de PMD-zakken, wil Anciaux bekijken. “Maar het moet stevig genoeg zijn en kunnen in gerecycleerd PVC, want dat is wettelijk verplicht.”