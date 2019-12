CD&V uit kritiek op meerjarenplanning: “Stad speelt Monopoly” Wannes Vansina

13 december 2019

13u19 2 Mechelen Oppositiepartij CD&V heeft vrijdag uitgehaald naar de meerjarenplanning van het Mechelse stadsbestuur. “Het meent Monopoly te moeten spelen: vastgoed verkopen en belastingen heffen.”

“De Mechelse editie van Monopoly van vorig jaar leek ons een leuke speldoos voor de Mechelaar, maar ook niet meer dan dat. Het stadsbestuur echter meent het spel te moeten spelen”, zegt Stefaan Deleus, fractieleider in de gemeenteraad.

“Net als in het spel houdt de stad een uitverkoop van haar patrimonium. Denk maar aan Lamot of de Nekkerhal. Daarnaast verhoogt het de belastingen: denk maar aan de verhoging van de onroerende voorheffing vorig jaar en nu het kleiner maken van de huisvuilzakken en de duurdere dienstverlening.”

“Het enige wat niet klopt, is het ‘vrij parkeren’”, vult gemeenteraadslid Hamid Riffi aan. De partij is het niet eens met het fors duurder maken van de tarieven. “Het bestuur wil parkeren aan de rand aanmoedigen, maar doet het tarief van de randparkings maal drie.”

De partij vindt de schuldafbouw goed, maar ziet weinig echte besparingen. “De helft wordt gerealiseerd door Vlaanderen, de andere helft door de verkoop van gebouwen, waarvan de opbrengst dan nog deels naar beleid gaat.”

Had het aan CD&V gelegen, dan zou er minder worden geïnvesteerd in fietspaden en niet in vlietjes.