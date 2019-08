CD&V: “Oppervlakte voor volkstuintjes in tien jaar tijd gehalveerd” Antoon Verbeeck

12 augustus 2019

13u59 0 Mechelen Oppositiepartij CD&V vindt dat het stadsbestuur meer aandacht moet geven aan volkstuintjes. De laatste tien jaar is de beschikbare oppervlakte aan Mechelse volkstuintjes gehalveerd. “Het is dan ook wat ontgoocheld om vast te stellen dat er op de korte termijn geen plannen zijn voor nieuwe volkstuintjes”, aldus raadslid Wim Soons (CD&V).

In 2010 was er in Mechelen nog 2,6 hectare beschikbare oppervlakte voor volkstuintjes. Vandaag de dag is dat 1,2 hectare. Investeren in de tuintjes is volgens Soons dan ook noodzakelijk. “CD&V Mechelen roept op tot meer ambitie, want volkstuintjes zorgen ervoor dat ook mensen zonder tuin groen kunnen opzoeken én de tuintjes brengen mensen samen. Door de terugval van beschikbare hectare kunnen slechts een goeie 100 Mechelaars gebruiken maken van een volkstuintje. Nochtans erkend het stadsbestuur dat de vraag is gebleven”, zegt Soons.

CD&V stelde tijdens de lokale verkiezingscampagne al voor om het aantal volkstuintjes in Mechelen te verdubbelen. “Gezien de vraag die bestaat en de maatschappelijke meerwaarde die volkstuintjes creëren. Nu we moeten vaststellen dat het aantal volkstuintjes het voorbije decennium meer dan gehalveerd is, is het duidelijk dat dit voorstel zeker niet onredelijk was. Het is dan ook wat ontgoocheld om vast te stellen dat er op de korte termijn geen plannen zijn voor nieuwe volkstuintjes, op de middellange termijn wordt naar de site Spreeuwenhoek gekeken, en dat er al helemaal geen budgetten voor de uitbreiding van volkstuintjes voorzien zijn op dit moment.”

Volgens schepen van Parken en stadstuinen Patrick Princen (Vld-Groen-m+) zijn er voorlopig geen plannen voor individuele stadstuintjes, maar is men wel constant op zoek naar geschikte locaties. “Het stimuleren van samentuinprojecten wordt wel opnieuw opgenomen in de budgetbesprekingen in het kader van de meerjarenplanning”, klinkt het.