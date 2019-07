Cateraar organiseert culinaire avonden in binnentuin Groot Seminarie Wannes Vansina

17u36 0 Mechelen Mechelen is deze zomer een leuke eetplek rijker. Cateraar Yumbel organiseert acht avonden een gezellig tuinfeest in de charmante binnentuin van het Groot Seminarie. “Voor wie zich graag laat verwennen in een unieke omgeving”, zegt Kenneth Jacops (25).

Yumbel levert sinds drie jaar met de fiets gezonde maaltijden aan huis in Mechelen, Bonheiden en Rijmenam, sinds een jaar organiseert het daglunches in het Groot Seminarie. “De binnentuin is prachtig, maar weinig Mechelaars die de plek kennen. Lekkere cocktails, sfeervolle lichtjes, zomerse beats en veel ‘cosyness’ maken het geheel compleet. Bezoekers zullen het gevoel hebben van een tuinfeest, maar met de privacy van een eigen tafeltje.”

Zes gangen

De zomeravonden zijn voor de koks van Yumbel een kans om te laten zien wat ze culinair in huis hebben. Jacops: “Voor onze maaltijden aan huis zijn we beperkt omdat ze vervoerd en opgewarmd moeten kunnen worden. Hier kunnen we tonen wat we echt kunnen. We serveren een zesgangenmenu met smaken van hier tot in Thailand. Bezoekers kunnen ons live aan het werk zien met de vuurplaat, vuurschaal, smoker en bbq.”

Yumbel organiseert ‘Tuin en feest’ op 19, 20, 26 en 27 juli, 30 en 31 augustus en 6 en 7 september. Het menu met onder meer traag gerookte zalmfilet, pulled pork en zeebaars ligt vast, maar Yumbel zorgt wel indien gewenst voor een vegetarisch alternatief. Gasten betalen voor het menu 45 euro per persoon (zonder drank). Reserveren in verplicht. Meer info op www.yumbel.be/tuin-en-feest.