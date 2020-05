Cateraar lanceert Tapas Malinas: “Coronavirus dwingt ons ‘out of the box’ te denken” Wannes Vansina

18 mei 2020

17u08 3 Mechelen De Mechelse cateraar Repas herstart deze week de activiteiten. Grote bedrijfsevenementen, meetings en trouwfeesten zijn nog uitgesloten, dus komt hij met twee nieuwe concepten die wél kunnen: apéroboxen en ‘Tapas Malinas’.

Het coronavirus richt een economische ravage aan in de evenementensector, Repas deelt in de klappen. Sinds deze week starten de activiteiten in de Regenboog weer op, maar beperkt. Acht medewerkers van de tien blijven in tijdelijke werkloosheid.

“Hoe sneller we hen kunnen terughalen, hoe liever. Daarom hebben we twee nieuwe concepten uitgewerkt, waarbij we ons toch proberen te onderscheiden van de klassieke takeaway. De coronacrisis dwingt ons om ‘out of the box’ te denken”, zegt zaakvoerder Jeff Philipsen.

Een eerste nieuwigheid: apéroboxen met bubbels en zuiderse tapas. “Heel wat werknemers en bedrijven hebben door de coronacrisis een stresserende periode achter de rug. We krijgen van heel wat bedrijfsleiders de vraag hoe we hun werknemers in de bloemetjes kunnen zetten.”

Voor de aperitiefmomenten van particuliere klanten komt Repas Catering met ‘Tapas Malinas’, vanaf volgende week te verkrijgen via Deliveroo. “Dat kan gaan van heerlijke Zuiderse charcuterie, patatas bravas met mojo rojo en verde tot slow cooked ribbetjes met hoisin of shiitake met daslook.”