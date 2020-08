Casco Phil concerteert in de Kruidtuin en het Mechels Broek Wannes Vansina

26 augustus 2020

16u17 0 Mechelen Er is een nieuwe datum voor de eerder afgelaste evenementen Klassiek aan het Water en Klassiek in den Botaniek van De Zomer is van Mechelen. De concerten van het Mechelse orkest Casco Phil worden samengebracht tot één evenement op 6 september.

De dag start met Klassiek in den Botaniek, een openluchtconcert in de Kruidtuin om 8 uur ‘s morgens. Casco Phil brengt een gevarieerde bezetting met verschillende solisten uit het orkest. In de vroege avond (vanaf 17.15 uur) keert het orkest terug tijdens een muzikale wandeling (in kleine groepjes) door het Mechels broek.

“Na Predikheerlijke zomer komt er dus nog een programmaonderdeel van het alternatieve programma van De Zomer is van Mechelen. Casco Phil is een trouwe, dynamische partner en ik ben erg tevreden dat we opnieuw kunnen samenwerken”, zegt Kristof Calvo van Mechelen Feest.

Ook het orkest is blij dat het er toch nog van komt. “Het is waardevol om te kunnen rekenen op onze Mechelse partners binnen de evenementensector. Het zijn onzekere tijden voor veel artistieke organisaties, dus wij kijken ernaar uit om op een veilige manier muziek naar de Mechelaars te brengen”, aldus artistiek directeur Benjamin Haemhouts.

De tickets voor deze concerten en wandelingen zijn gratis. Reservatie is verplicht. Alle informatie is te vinden op www.dezomerisvanmechelen.be.