Caroline Gennez zegt gemeenteraad vaarwel voor nieuwe sp.a-kopman Wannes Vansina

24 september 2019

07u56 2 Mechelen Caroline Gennez (44) neemt afscheid van de actieve lokale politiek. De politica zegt de gemeenteraad vaarwel en laat zich vervangen door Thijs Verbeurgt (35), die de Mechelse socialisten in 2024 opnieuw naar verkiezingswinst moet leiden. Gennez zal zich voortaan voor haar thuisstad blijven inzetten als Vlaams Parlementslid.

De wissel was een jaar geleden niet gepland, maar is een gevolg van de desastreuze verkiezingsuitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sp.a behaalde een historisch dieptepunt met slechts 9,2 procent van de stemmen. Enkel lijsttrekster Caroline Gennez, Farid Bennasser en lijstduwer Karel Geys raakten verkozen. Van de beoogde mix van ervaring en vernieuwing kwam op die manier niks in huis. ‘Coming man’ Thijs Verbeurgt, tweede op de lijst, werd met 350 voorkeurstemmen eerste opvolger.

Voor hem verkiest Gennez nu een stap opzij te zetten. “Thijs is een groot politiek talent en staat voor vernieuwing. Hij is slim, rad van tong en heeft een groot hart voor mensen. Hij is de geknipte figuur om uit te groeien tot dé meest sociale en duurzame stem in de Mechelse gemeenteraad. Als sp.a kunnen we ons geen betere frontman wensen”, zegt Gennez, die bijna dertien jaar in de gemeenteraad zetelde.

Vurig

Verbeurgt is 35 jaar en woont aan het station van Nekkerspoel. Hij groeide op in het Oost-Vlaamse Steenhuize-Wijnhuize, studeerde slavistiek in Gent en werkt als fractiesecretaris voor sp.a in het Vlaams Parlement. “Het is wel een beetje een droom die waarheid wordt. Uiteraard was dit niet op deze manier gepland, de verkiezingsuitslag was niet wat we hadden verwacht. Ik ben dankbaar dat ik nu toch de kans krijg. We staan voor grote uitdagingen, maar we gaan keihard werken. Sp.a is de beste garantie op een warm en sociaal Mechelen.”

Hij zal niet meteen andere accenten leggen dan zijn voorgangster. “Inhoudelijk staan Caroline en ik dicht bij elkaar, maar de stijl zal misschien wat anders zijn. Ik ben van nature nogal een vurig persoon, dan heeft men al mogen ontdekken in de raad van bestuur van Woonpunt. Dat zal voor de collega-gemeenteraadsleden mogelijk even wennen zijn.”

Hij is nog maar zo’n drie jaar actief bij sp.a Mechelen, op vraag van Gennez. Zij is het ook die hem overtuigde om zich politiek te engageren. De twee leerden elkaar elf jaar geleden kennen tijdens een fuif in Gent. “Ik was in politiek geïnteresseerd, maar zij heeft mij getriggerd om mij politiek te engageren. Mijn interesse lag nationaal, maar zij heeft mij bijgebracht dat je maar een goed politicus kan zijn als je lokaal verankerd bent.”

Bitterzoet

Als alles administratief in orde komt, legt Verbeurgt volgende week maandag de eed af als gemeenteraadslid. Hij wordt meteen fractievoorzitter. “Voor mij zal dat met een lach en traan van op de publieksbanken zijn”, zegt Gennez. “Een afscheid is altijd een beetje bitterzoet. Ik had de ongelooflijke eer om de Mechelaars eerst zes jaar te dienen als schepen en nadien bijna zeven jaar als fractieleider in de oppositie. Ik ben fier dat ik verschillende realisaties in Mechelen mee mogelijk heb gemaakt, zoals het ondernemershuis Oh!, de uitbouw van Mechelen Kinderstad, de uitbreiding van de flexibele kinderopvang en de vergroening van de binnenstad.”

“Maar dit is geen adieu. Ik zal mij blijven engageren voor Mechelen en de Mechelaars. In het Vlaams Parlement zal ik naast mijn grote liefde voor onderwijs ook de dossiers werk en economie opvolgen. Thema’s die van het grootste belang zijn voor de welvaart en het welzijn in onze stad.”