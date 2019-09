Caroline Gennez neemt afscheid van gemeenteraad Wannes Vansina

24 september 2019

07u56 0 Mechelen Caroline Gennez neemt afscheid van de Mechelse gemeenteraad. Het sp.a-boegbeeld zet na dertien jaar een stap terug. Thijs Verbeurgt treedt eerstkomende zitting in de voetsporen van het Vlaams parlementslid.

“Ik had de ongelooflijke eer om de Mechelaars eerst 6 jaar te dienen als schepen en nadien bijna 7 jaar als fractieleider in de oppositie. Ik ben fier dat ik verschillende realisaties in Mechelen mee mogelijk heb gemaakt”, zegt Gennez.

Ze beklemtoont dat ze zich blijvend wil inzetten voor Mechelen en de Mechelaars. “In het Vlaams Parlement zal ik naast mijn grote liefde voor onderwijs ook de dossiers werk en economie opvolgen. Thema’s die van het grootste belang zijn voor de welvaart en het welzijn in onze stad.”

Verbeurgt werd bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen door de sp.a al naar voor geschoven en stond op de tweede plaats, maar hij raakte niet verkozen. “Hij is de geknipte figuur om uit te groeien tot dé meest sociale en duurzame stem in de Mechelse gemeenteraad. Als sp.a kunnen we ons geen betere frontman wensen.”

Later meer.