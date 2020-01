Carnavalsstoet gaat opnieuw uit dankzij nieuwe organisator Wannes Vansina

16u11 2 Mechelen Na een jaar onderbreking gaat opnieuw een carnavalsstoet uit in Mechelen. Carnavalsvereniging de Maneblussers neemt de organisatie voortaan op zich.

Vorig jaar ging de stoet uitzonderlijk niet uit omwille van financiële en organisatorische redenen, maar op zondag 15 maart mogen de Mechelaars zich opnieuw aan de kleurige optocht verwachten.

“Het Mechels Karnaval Komité wilde de stoet niet langer organiseren. Omdat we niet willen dat de traditie verloren gaat, hebben we beslist over te nemen”, zegt Veerle Van der Elst, voorzitter van de Maneblussers.

Grote wijzigingen moeten de Mechelaars volgens haar niet verwachten. “Intussen tellen we al achttien groepen die willen meedoen. Omdat het onze eerste keer is, doet een aantal een stuk af van de prijs.”

De stoet krijgt een toelage van de stad. Om de extra kost te dragen, verkoopt het comité gadgets tijdens de zaterdagmarkt en organiseert het de dag voor de optocht ook een bingoavond in De Loods.