Carnavalsstoet gaat na jaar onderbreking ook nu niet door: “Hopelijk herkansing in juni” Wannes Vansina

13 maart 2020

17u50 0 Mechelen De Mechelse carnavalsstoet zou zondag na een jaar onderbreking opnieuw uitgaan en dat met méér wagens, maar dat feestje gaat niet door. “Hopelijk krijgen we een herkansing in juni”, zegt Veerle Van der Elst, voorzitter van Stadscarnavalsgilde De Maneblussers.

Het Mechels Karnaval Komité besliste vorig jaar de carnavalsstoet niet langer te organiseren. De Maneblussers sprong in de bres. Tot vorige week zag alles er nog goed uit. Alles was geregeld en 32 groepen zouden deelnemen, een stuk meer dan andere jaren.

“Ik was bang aan het afwachten toen ik donderdagavond een telefoontje kreeg van de burgemeester met het slechte nieuws. De afgelasting is heel jammer voor al dat werk, maar ik snap wel dat de veiligheid moet voorgaan”, vertelt Veerle Van der Elst.

De club met dertig leden laat zich zeker niet ontmoedigen. “Hier kan niemand iets aan doen. Hopelijk kunnen we de stoet organiseren in juni. Dan kunnen we eens bij mooi weer uitgaan.”