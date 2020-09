Caputsteen neemt improvisatietheater op in lesprogramma Wannes Vansina

07 september 2020

17u04 1 Mechelen Leerlingen in het derde en vierde jaar van de campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum kunnen voortaan voor lessen improvisatietheater kiezen, in plaats van bijvoorbeeld vreemde talen, financiële geletterdheid of STEM.

De school ging daartoe een samenwerking aan met Stedelijk Conservatorium Mechelen via het project Kunstkuur. Drie schooljaren lang zullen twee docenten van het deeltijds kunstonderwijs het schoolteam versterken. “Met de lessen rond improvisatietheater leren we de leerlingen twee vaardigheden aan: durven spreken voor een groot publiek en ad rem kunnen reageren. Bovendien zijn de meesten van onze leerlingen creatief en houden ze van theater”, zegt pedagogisch directeur Roos Van Baelen. Dit schooljaar wordt er geïmproviseerd in het Nederlands, vanaf volgend schooljaar zal dat ook in het Engels zijn.