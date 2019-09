Cannabisshop heropent vrijdag al opnieuw. Politie ontzegelt pand na eerste analyse van stalen Tim Van der Zeypen & Wannes Vansina

12 september 2019

18u43 3 Mechelen CBD Shop Weedness mag morgen (vrijdag) gewoon terug openen. Vanavond is de politie het pand al na zes dagen sluiting opnieuw gaan ontzegelen. De wending in het dossier kwam er nadat de politie vanmiddag de eerste analyses ontving van een gecoördineerde actie met de Douane en het Voedselagentschap afgelopen vrijdag. Het is al de tweede keer op een maand tijd dat de uitbaters hun winkel mogen heropenen nadat de stad en de politie het pand kwamen verzegelen.

Inspecteurs van de politiezone Mechelen-Willebroek kwamen in de loop van donderdagavond het winkelpand in de Bruul opnieuw ontzegelen. Dit nadat bleek dat de bestuurlijke sluiting, die sinds afgelopen vrijdag in werking was, voorlopig niet langer meer nodig is. Afgelopen vrijdag viel de Mechelse politie namelijk samen met de Douane en het Voedselagentschap, de cannabisshop opnieuw binnen. “Tijdens die controle werden er enkele inbreuken vastgesteld en stalen in beslag genomen voor verder onderzoek”, klonk het bij de politie. “In afwachting van deze resultaten werd het pand verzegeld.”

Vandaag (donderdag, red.) ontving de politie de eerste resultaten van de inbeslaggenomenen stalen. En deze bleken anders te zijn dan wat er werd verondersteld. “Hierdoor werd er beslist dat de bestuurlijke sluiting niet langer proportioneel is en om de verzegeling van het pand opnieuw op te heffen”, bevestigt de politie vanavond. In afwachting van het verdere onderzoek, zullen de uitbaters hun winkel morgen (vrijdag) dus opnieuw mogen openen.

En dat is al de tweede keer sinds zijn officiële opening in december 2018. Korte tijd na die opening werd de cannabisshop op bevel van de burgemeester opnieuw gesloten. Niet veel later werd er in de gemeenteraad een aanpassing van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening goedgekeurd die bepaalde dat dergelijke winkels niet gevestigd mogen zijn binnen een straal van 500 meter van scholen of plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht. “Misbruik of foutief gebruik van de producten wordt daardoor reëel”, luidde de argumentatie.

Na een beslissing van het bijzonder adviesorgaan en rechtscollege de Raad van State, konden de uitbaters ongeveer een maand geleden hun winkel toch weer heropenen. Tot na de controleactie en de verzegeling van het pand afgelopen vrijdag. De uitbaters kondigden destijds ook al aan dat het een schadevergoeding van de stad zou eisen van meer dan 100.000 euro. Volgens het weten van burgemeester Bart Somers heeft de stad een dergelijke eis nog niet ontvangen.